Ubriaco e drogato minaccia di incendiare casa | la madre chiama i carabinieri 34enne arrestato

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte idel Comando di Sant’Agata de’ Goti sono intervenuti su segnalazione presso un’abitazione, dove un uomo in evidente stato di agitazioneva di appiccare un incendio nellain cui risiedeva insieme alla. L’uomo, Antonio B., 34 anni, di Maddaloni, disoccupato e con precedenti per tossicodipendenza, era sotto l’effetto di alcool e stupefacenti al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, i militari lo hanno trovato in possesso di due bottiglie di plastica riempite di benzina, con le qualiva dil’abitazione condivisa con la. Dopo una breve trattativa, isono riusciti a disarmare e fermare l’uomo, che è stato tradotto in arresto.