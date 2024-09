Totò Schillaci malato di tumore al colon | cos’è e come si previene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono giorni di apprensione per, ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Palermo. L’ex protagonista delle ‘Notti magiche’ di Italia ‘90 èdial-retto, un cancro che lo aveva già colpito qualche anno fa. Si tratta di una delle neoplasie più diffuse in Italia visto che, secondo il rapporto “I numeri del cancro”, si tratta del secondo per incidenza, con circa 50.000 nuove diagnosi nel 2023, subito dopo ilal seno.Leggi anche:ricoverato, la sua malattia e la sua lottasi cura ilalche ha colpito“Se preso nei primissimi stadi, ilalpuò essere completamente debellato, con una sopravvivenza a cinque anni superiore al 90%. Ma per ottenere questi risultati è fondamentale aderire agli screening.