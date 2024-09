Stipendi delle donne in Italia nel 2024 le laureate in Italia guadagnano la metà degli uomini 

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) In, così come nel resto del mondo, la parità di genere passa inevitabilmente dalla conformità salariale tra uomini e, anche se molto c’è ancora da fare. In tal senso molto indicativi sono i recenti dati pubblicati dall’Ocse nel suo rapporto Education at a glanceche evidenziano un netto svantaggiolavoratrici innelrispetto ai loro colleghi uomini a parità di mansioni e istruzione. Per i laureati, il divario medio di salari è del 58 per cento, con la percentuale che sale all’85 per cento nel caso titolo di studio di scuola secondaria superiore o istruzione post-secondaria non terziaria. Tale scenario è inoltre aggravato dal fatto che, a fronte dipiù alti, gli uomini ottengono oggi risultati scolastici più bassi rispetto alle, specie in alcuni campi.