Sfida tra Manchester United e Real Madrid

(Di martedì 10 settembre 2024) Sito inglese: Si dice che sia ilche ilstiano tenendo d’occhio il potenziale trasferimento del talentuoso giovane esterno del Siviglia Juanlu Sanchez, che potrebbe anche ottenere un nuovo contratto con una clausola rescissoria più alta. In un rapporto dell’AS entrambi i club vengono menzionati come corteggiatori di Sanchez, aggiungendo che il Siviglia spera di vincolarlo a un nuovo accordo con una clausola più alta degli attuali 20 milioni di euro, cifra che sarebbe sufficiente a strapparlo al club. Il ventunenne sembra un giocatore con un grande futuro nel mondo dello sport, avendo già impressionato vincendo la medaglia d’oro olimpica con la nazionale spagnola quest’estate. Resta da vedere cosa succederà con Sanchez, ma il Siviglia farà sicuramente tutto il possibile per trattenere questo entusiasmante talento il più a lungo possibile.