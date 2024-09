Serie C il montemurlese Pucciarelli trascina la Vis Pesaro da capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Prato, 10 settembre 2024 - I tempi in cui incantava inA,ndo l'Empoli con le sue giocate, appaiono lontani. Ma Manuel, dopo esser stato eletto “Man of the season” per la Visnella scorsa annata, si candida a confermarsi fra i migliori anche nel campionato diC 2024/25. L'attaccanteè infatti stato confermato anche dal nuovo tecnico Roberto Stellone, che lo ha schierato in tutte le gare sin qui in programma. Di più: alla luce dell'assenza di Manuel Di Paola, è stato proprio “Puccia” ad indossare di recente la fascia di. Come nel caso dell'incontro di domenica scorsa contro il Legnago, chiusasi per 1-0 in favore dei pesaresi, nel corso della quale il trentatreenne di Montemurlo ha offerto il consueto apporto di esperienza e tecnica.