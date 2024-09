San Nicola si comincia Subito acquolina in bocca per la ’Capitale del gusto’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Si accendono i riflettori sulla Fiera di Sanche, come vuole la tradizione, prende il via oggi sul lungomare cittadino per terminare giovedì 12. Una tre giorni da sempre nel cuore dei pesaresi, che attendono la Fiera per curiosare tra le bancarelle, per fare acquisti cercando l’offerta migliore e per gustarsi le specialità proposte dai banchi dedicati ai prodotti enogastronomici. Oltre 500 gli espositori da ogni regione annunciati dal Comune di Pesaro e Pesaro Parcheggi, che saranno dislocati in un’area di 18mila metri quadrati capace di ospitare come ogni anno circa 150mila visitatori. Pezzo forte di questa edizione sarà la "Capitale del Gusto", una struttura su viale della Repubblica che ospiterà le eccellenze enogastronomiche del territorio realizzata in collaborazione con le ProLoco.