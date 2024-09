San Marino potrebbe qualificarsi al Mondiale 2026 | ecco come

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Sanè stato protagonista di una bella vittoria contro Liechtenstein nel primo match della fase a gironi di Nations League. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Nicko Sensoli al 53?. Il club è tornato al successo dopo 20 anni e le prospettive per le prossime gare sono sempre più interessanti. La UEFA Nations League concede due posti per la ‘ripescata’ dele Sanè pianamente in corsa per ottenere il pass. L’obiettivo per la squadra di Cevoli è quello di vincere il girone e la situazione è favorevole dopo il pareggio tra Gibilterra e Liechtenstein. La situazione Nel Gruppo 1 della Lega D il Sanguida la classifica con 3 punti, poi Gibilterra e Liechtenstein a 1.