Riecco il Savoia Cambia la viabilità Ma è solo un test Zona a 30 km h

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex liceo scientifico ‘’ torna a rivivere i fasti del passato e riapre i battenti. Un banco di prova, a distanza di dodici anni, per laalla luce del caos che potrebbe suscitare il ritorno in pieno centro per oltre 700 famiglie di alunni oltre al personale. Il plesso di via Vecchini ospiterà, per almeno due anni didattici, l’Istituto ‘-Benincasa’ il cui plesso di via Monte Marino verrà demolito e ricostruito. Della gestione dei percorsi degli studenti in ingresso e in uscita dalla scuola, con l’attualeparzialmente modificata, se ne occuperà il Comune di Ancona nonostante la competenza scolastica sia della Provincia. Il parcheggio dei motocicli sarà su via Palestro, ma si potrà entrare e usciresu via Giannelli. In via Vecchini saranno collocati dissuasori di velocità, cordoli in gomma e paletti parapedonali posti sul lato sinistro del marciapiede.