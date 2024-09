Renate chiusura della Valli Tutti gli errori della proprietà svedese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)(Monza), 10 settembre 2024 – Sulla crisie la decisione inaspettata di chiudere la storica fabbrica di maniglie di, interviene la politica, per tentare di salvare il salvabile, ammesso che ci sia ancora la possibilità di farlo. Se il capogruppoLega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, aveva annunciato già venerdì l’intenzione di chiedere la convocazione delle parti in Commissione Attività produttive, sul fronte politico opposto Gigi Ponti del Pd invita a "fare quadrato con lavoratori e sindacati per scongiurare un amaro epilogo a quella che è una eccellenza del territorio”.