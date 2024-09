Poliziotti aggrediti a Torino misure cautelari per 12 anarchici

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024)(ITALPRESS) – Gli agenti della Questura distanno eseguendo 12dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria nei confronti di militanti. Gli indagati devono rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. Tutti erano stati denunciati dalla Digos per i fatti verificatisi lo scorso 28 febbraio all’esterno della Questura di, quando erano statialcuniche stavano accompagnando presso il Cpr di Milano un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, per poi spostarsi in corteo in piazza XVIII Dicembre dove avevano bloccato la circolazione stradale e danneggiato alcune autovetture. vbo/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo