Nessun ricorso | Sinner il caso-doping è chiuso Tutti muti e Nick Kyrgios demolito ancora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024): Jannikda questo momento è ufficialmente e completamente prosciolto da ogni accusa di. Infatti la segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport, il Tas, lo ha confermato nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre, al Corriere della Sera. Il punto è che la Wada, l'Agenzia internazionale anti, non ha presentato alcuncontro la sentenza dell'Itia, la International Tennis Integrity Agency, dello scorso 19 agosto, sentenza con cui il campione altoatesino veniva prosciolto da ogni responsabilità per la doppia positività registrata al Clostebol lo scorso marzo, per la quale erano già scaduti i termini d'appello da 21 giorni. La Wada conferma così la sua consuetudine a non presentarealle sentenze delle agenzie indipendenti quali quella del tennis, appunto, ma anche dell'atletica e del ciclismo.