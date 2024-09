Napoli visita del Sappe nelle carceri di Poggioreale e Secondigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue il giro in alcunedella Campania da parte di una delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, guidata dal segretario generale Donato CAPECE e dai dirigenti regionali e locali del Sindacato. Oggi ilè instrutture napoletane di(“la più affollata d’Europa”) e: ma Capece denuncia la particolare situazione sociale che vive acittà, tra detenuti in carcere ed in area penale esterna, rimarcando le carenze di organicofila della Polizia penitenziaria: “oggi, solo a, abbiamo più di 11.300 persone coinvolte traper adulti e minori e rispettive aree penali esterne. 2.100 sono detenute a, 1.429 a, 6.375 gli adulti in carico all’area penale esterna e 1.254 i minori in carico.