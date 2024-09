MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 | confermata la presenza della Tribuna Ducati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Laraddoppia sul circuito di Misano: tra due settimane, infatti, dopo il GP di San Marino eRiviera romagnola che ha regalato tanto spettacolo e una gara incertissima, il World Circuit Simoncelli vedrà in scena il GP di. In occasione di questo nuovo appuntamento,ha confermato la possibilità ai suoi tifosi di colorare di rosso il circuito, allestendo nuovamente lain un momento così importantestagione, con Bagnaia che ha ricucito gran parte dello svantaggio su Martin. “Ladi Misano garantisce una perfetta visuale sulla Curva del Carro (coperta C), uno dei punti più spettacolari del circuito romagnolo, permettendo di assistere a numerose azioni di sorpasso – si legge in una notascuderia di Borgo Panigale –.