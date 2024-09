Mi auguro vivamente che tu non ti riproduca fallo per l’Italia Tiri in mezzo persone famose perché non hai niente da offrire se non la **** | botta e risposta tra Fishball e Comi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)tra Michellee Sofia Crisafulli. Al centro delle polemiche le dichiarazioni della modella di OnlyFans sulle due content creator al podcast MondoCash, dove ha detto: “Potrei fare dei figli quando scendo di hype, così posso buttarli sui social. Come fa quella TikToker che ha fatto un bambino lo tira fuori per fare 300k like e poi lo ripiazza dai nonni. Oppure l’influencer sarda che ha fatto un bambino che non si sa neanche chi è il padre”. Dichiarazioni al veleno, dunque, nei confronti di Crisafulli eche, nonostante i loro nomi fossero stati censurati durante l’intervista, hanno capito di essere state menzionate da. Ed è arrivata ladi Crisafulli, incalzata da un utente che le ha chiesto se avesse visto la clip. Ma la TikToker sembra non essersene curata più di tanto: “Raga non me ne frega, ma chi è?“, scrive Crisafulli.