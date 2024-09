Maltempo arriva il modulo per chiedere il rimborso danni | c’è tempo fino a sabato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo. I cittadini che hanno subitodopo il naufragio che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore potranno presentare una richiesta per ottenere unentro le 14 di14 settembre (il lassorale che Regione Lombardia concede al Comune per inoltrare le richieste è di 7 giorni dall’evento, specificano da Palazzo Frizzoni). Sarà possibile ramite unche sarà disponibile da mercoledì mattina (11 settembre) sul sito del Comune di Bergamo. Attenzione: questa possibilità vale esclusivamente pera beni immobili e attività economiche. Le richieste saranno poi inviate a Regione Lombardia, che potrà decidere se accoglierle o meno. Per i meno ‘digitalizzati’, sarà inoltre messo a disposizione uno sportello polifunzionale. Al momento – nonostante le previsioni indichino pioggia – non è stato diramato alcuno stato di allerta meteo per giovedì.