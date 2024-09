La sentenza di ergastolo Dall’alibi falso all’agenda Gli elementi contro di lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) La Corte d’appello di Bologna che nel 2009 confermò l’ad Andrea Rossi (definitivo poi in Cassazione l’anno dopo) per l’omicidio di Vitalina Balani stila una lunga lista di prove di colpevolezza del commercialista. Eccole. L’APPUNTAMENTO Rossi aveva appuntamento con la donna tra le 13.30-14 del 14 luglio 2006. Tanto che Balani congedò di fretta gli idraulici che aveva a casa. Alle 13.29 Balani telefonò a Rossi, ma sbagliò numero e non lo richiamò. Segno, per la Corte, che nel frattempo lui era arrivato. Perché dovevano vedersi? Per i giudici non fu, come disse lui, la restituzione di un cestino di crescentine, bensì la scadenza di depositi fiduciari per 1.200.000 euro, come già avvenuto un anno prima. L’ALIBIE LE CONTRADDIZIONI Rossi uscì dal suo studio in viale Ercolani alle 13.15, quel giorno.