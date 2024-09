La previsione di Ambesi | Sinner può ampliare il vantaggio nel ranking calendario favorevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Jannikha trionfato agli US Open: sconfitto nell’atto conclusivo dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam il padrone di casa statunitense Taylor Fritz. Il successo dell’azzurro è stato analizzato nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale US Open, nel quale è stato ospite Massimiliano, giornalista di Eurosport. L’analisi della finale trae Fritz: “Credo non sia stata neanche la partita più difficile di questi US Open per lui, abbiamo parlato a lungo delle categorie, che chiaramente esistono nel tennis come in tutti gli sport:in questo torneo perde un set nel primo match, ma ci sta quando rompi il ghiaccio, e poi ne perdo un altro con Medvedev che, se ne facciamo un discorso di categorie, se non è lì con i primi tre è subito dietro.