La mostra di fumetti originali curata dal fumettista e collaboratore del Festival del Libro di Bibbiena Giuseppe Scapigliati

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Dal 13 settembre al 13 ottobre 2024 presso la sala della Biblioteca Giovannini di, in pieno centro storico, si terrà una straordinariadidalsta edeldeldi. Ine a ingresso libero, si potranno ammirare veri capolavoritutti sul tema dei gatti, gli animali social per eccellenza. Li citiamo: Krazy Kat, Garfield, Bringing up Father, Gasoline Alley, Felix The Cat, Gordo, Sniffy, Gli A-Mici, Nau Slepo. Con questadi capolavori internazionali dell’arte del fumetto, si vuole preparare l’apertura ufficiale del Piccolo Museo del Fumetto di