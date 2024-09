Kathy Bates si ritira dalle scene | Matlock è il mio ultimo lavoro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – E’ vicina la fine della carriera di, che si è fatta conoscere per il ruolo della psicopatica Annie Wilkes in “Misery non deve morire” (1990), film di Rob Reiner, tratto dal romanzo di Stephen King, per il quale ha vinto l’Oscar. L’attrice statunitense, 76 anni, ha annunciato al “New York Times” il suo ritiro da Hollywood. Tuttavia, la star si concede unruolo. Quest’autunnointerpreterà l’avvocatonell’omonima serie, reboot del programma cult degli anni ’80-’90 originariamente interpretato dall’attore Andy Griffith. Sebbene l’attrice avesse preso in considerazione l’idea dirsi prima del tempo, delusa da un progetto andato male lo scorso anno, di cui non ha rivelato i dettagli, era desiderosa di interpretare unruolo.