In un ospedale pubblico e laico finanziato da fondi pubblici | inaccettabile Lo dice e lo ribadisce Federica di Martino psicoterapeuta e attivista @IVGstobenissimo

(Di martedì 10 settembre 2024) Nessuna gestante è obbligata a entrare. Ci sono solo delle locandine, a invitarla a fare capolino nella «Stanza dell’ascolto. Un servizio di ascolto e aiuto concreto per le donne che vivono una gravidanza inattesa o difficile». Questo recitano i manifesti che promuovono il nuovo sportello, appena inaugurato all’Sant’Anna di Torino: uno spazio gestito dalla federazione regionale del Movimento per la vita, associazione antiabortista di ispirazione cattolica. Fin dalla proposta dell’apertura e dalla firma della convenzione tra il Movimento per la Vita e l’, lo sportello è stato fortemente contestato da associazioni femministe e per i diritti civili. Oggi è realtà. «».