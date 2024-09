Il sogno di Salvini | Voglio un treno alta velocità che colleghi Palermo a Vienna altro che grigismo ideologico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Rinnovata amicizia fra Italia e Austria che viaggi meglio sui binari che su gomma. Roma esono più vicine, questo è il green deal, questa è la vera decarbonizzazione non ilche mette al bando benzina e diesel, questa è la cura del ferro quello un suicidio industriale. Lavoriamo anche per altri collegamenti nel 2032 i treni transiteranno a 250 all’ora sotto le Alpi. Il mio obiettivo è fra qualche anno avere quelloin. Volere è potere”. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Matteo, a Roma Tiburtina, in occasione del primo viaggio del nightjet Roma-notturno che collegherà le due capitali. L'articolo Ildi: “uncheche” proviene da Il Fatto Quotidiano.