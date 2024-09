Il procuratore della Corte penale | Massima urgenza per arresti Netanyahu Gallant e Sinwar Il premier israeliano | Vergogna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilinternazionale (CPI) Karim Khan, secondo quanto riporta il Times of Israel, invita la Camera preliminarea emettere “con la” i mandati di arresto richiesti per il primo ministroBenjamin, il suo ministroDifesa Yoave il leader di Hamas Yahya. Khan, che ha presentato la sua richiesta di mandati a maggio, afferma che i mandati sono necessari a causa dei “crimini in corso” da lui denunciati nella sua richiesta iniziale e di quella che ha definito “la situazione in peggioramento in Palestina”. Nei capi d’accusa ai leader di Hamas è contestato di aver organizzato lo sterminio, tortura, presa di ostaggi, stupro e violenza sessuale contro civili e prigionieri israeliani.