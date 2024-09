Il Paradiso delle Signore 9 | un nuovo inizio ricco di colpi di scena

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo mesi di attesa, la nuova stagione de Ilè finalmente arrivata, con la prima puntata trasmessa il 9 settembre 2024. Questa stagione, la nona del celebre daily di Rai 1, promette di essere unapiù appassionanti di sempre, ricca didi, amori impossibili e segreti tenuti nascosti troppo a lungo. Tra nuovi personaggi, rivelazioni scioccanti e il ritorno di figure amate, i telespettatori sono già in trepidazione per conoscere il destino dei protagonisti. Anticipazioni della nuova stagione de “Il– VelvetMag Il, Adelaide e la sua complessa relazione con Odile Uno dei filoni principali di questa stagione riguarda Adelaide di Sant’Erasmo e la sua figlia, Odile, che ha da poco fatto ritorno nella sua vita. La Contessa, sempre raffinata e autoritaria, si trova ora in una posizione delicata.