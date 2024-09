Il duello Harris-Trump in diretta su tutte le TV

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) E’ finita l’attesa per il primo dibattito tra Donalde Kamala. Dopo continui duelli a distanza e rinvii, lo scontro televisivo avrà luogo stasera, martedì 10 settembre, sull’emittente statunitense ABC News e in Italia sarà visibile nella notte su Rai 1, Canale 5, Nove, La7 e SkyTG24. Dopo la rinuncia di Biden e il successivo endorsement alla vice Kamala, questo sarà il primo incontro tra i candidati alle Elezioni Presidenziali Americane previste per il prossimo 5 novembre. L’atteso faccia a faccia tra l’attuale vicepresidente democratica Kamalae l’ex presidente repubblicano Donaldsarà moderato da David Muir and Lindsey Davis e si terrà nel National Constitution Center di Filadelfia. Le condizioni saranno le stesse deldi giugno che vide Biden in estrema difficoltà.