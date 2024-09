I Leoni di Sicilia il cast | attori e personaggi della serie su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) Idisu Rai 1 Idiè lain onda su Rai 1 dal 10 settembre 2024 in quattro puntate, diretta da Paolo Genovese, e tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci. Unadi grande successo, già disponibile su Disney+, che ora arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. Idiai Nastri d’argento 2024 laha vinto comedrammatica e per il miglior attore protagonista per l’interpretazione di Michele Riondino. Lanarra le vicende dei Florio, una famiglia di armatori e imprenditori di origini calabresi, che nelladell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti dell’intera Italia.