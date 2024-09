Gli eroi di Atene 2004 | Ricordi indelebili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) È stata una 38esima edizione del ‘Premio Reverberi’ a tinte azzurre quella celebrata ieri sera in piazza Dante a Quattro Castella. A distanza di 20 anni dall’argento olimpico la kermesse è stata infatti l’occasione per rivivere alcuni flash indimenticabili con Basile, Soragna, Galanda, Marconato, Chiacig, Radulovic (che è arrivato da Zagabria in macchina per l’occasione) e coach Charlie Recalcati: "È un ricordo che non passa mai, che è sempre nel cuore e che si rivive ogni quattro anni a me fa piacere – ha spiegato il ct di quella spedizione – ma per me è una storia che deve finire, perché vorrebbe dire che il nostro movimento è andato avanti".