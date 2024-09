Gli Australiani impazziscono per questo rifugio di lusso | esperienza culinaria di classe mondiale a prezzi accessibili!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 10 settembre 2024) Gliperdidi! Nel cuore vibrante di Sydney, ecco fare il suo ingresso un'di alto livello, che mescola sapori mozzafiato e creazioni di eccellenza: il Bar at Oncore di Clare Smyth promette una degustazione da star Michelin! Le luci di Sydney sono un po' più brillanti da quando nel suo panorama si è accesa la presenza del Bar at Oncore by Clare Smyth. L'elegante location, situata all'interno del Crown Sydney, brilla di una novitÃche trae origine da uno dei menù premiati nelle classifiche globali. Clare Smyth, rinomata chef britannica, approda nella città australiana forte della suacon Gordon Ramsay e di tre stelle Michelin conquistate nel Regno Unito.