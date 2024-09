Giornata mondiale dell’Alzheimer | Il nostro ’modello Modena’ fa già scuola in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Giungono esperti da altre regioni - dalla Valle d’Aosta all’Umbria, alla provincia autonoma di Trento, solo per citarne alcune - e anche da oltre confine, anche dal Brasile, per studiare quello che dalla comunità scientifica viene ormai definito il ‘modello: una rete territoriale diffusa per la gestione delle persone con demenza e l’accompagnamento delle loro famiglie. Qui si integrano i servizi socio-sanitari territoriali, le associazioni di volontariato e l’ospedale con il coinvolgimento, fin dalla diagnosi, del medico di medicina generale.