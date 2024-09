Filippo Timi e Pasolini indie Contro retorica e vittimismo in ascolto del demone interiore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024), sempre lui. Citato, frainteso, santificato. Tirato per la giacchetta ogni volta che torna utile. Dimenticato un secondo dopo, appena si profila il rischio di doverlo leggere sul serio. Che alcuni pensieri sembrano scritti ieri. A teatro è uno di quei nomi a cui si guarda con frequenza. A vari gradi di amore (e conoscenza). Ma certo incuriosisce questo “Scopate sentimentali“ di, da oggi a giovedì in Sala Grande del Franco Parenti. In pratica la sua seconda casa milanese. Al di là del titolo acchiappa like, un progetto che pare cercare vie meno battute. Multidisciplinari. Trovando la propria spina dorsale nella presenza sul palco di Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte, due fra i musicisti più amati della scenae della sperimentazione. Trio inedito, di carisma.