Fermana da sogno Un pieno di fiducia

(Di martedì 10 settembre 2024) Un esordio migliore era difficile immaginarlo, pensando anche a quella che è stata l’estate della. Una gara con tanti racconti al suo interno che ha portato in dote tre punti che permettono subito di archiviare il fastidiosissimo -2 e andare a quota uno in classifica. Ma una vittoria, come ha sottolineato Dario Bolzan a fine gara, per la città di Fermo e per un ambiente che sta cercando di ritrovare serenità con ancora un bel cammino da fare, vedi concordato da portare a termine. E’ stata la vittoria delle scelte offensive di Bolzan, in rete tutti e tre gli attaccanti schierati. Ferretti in versione trascinatore che prima provoca la superiorità numerica a fine primo tempo e poi mette la ciliegina con il terzo gol, il classico dell’ex di turno, a far esplodere i 350 da Fermo.