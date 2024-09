Evade i domiciliari poi minaccia i carabinieri a Gaeta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Il 7 settembre a, idella locale Tenenza, nell’ambito dei servizi di controllo alle persone sottoposte a misure di prevenzione o a provvedimenti cautelativi emessi dall’A.G., hanno deferito in stato di libertà per il reato di evasione e minacce a Pubblico Ufficiale, un cittadino classe 78 originario di Formia, in atto sottoposto alla misura degli arrestinel comune diper il reato di maltrattamenti in famiglia. In particolare l’uomo veniva sorpreso in strada daidinel mentre si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione e all’atto del controllo cominciava ad inveire contro i militari operanti con ripetute minacce nei loro confronti. L’individuo è stato deferito alla competente A.G. ora chiamata a vagliare per un eventuale aggravamento della misura in atto.