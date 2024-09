Dispersi sul Monte Bianco | ritrovati i corpi di Andrea e Sara

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Fine delle speranze. L’epilogo tragico, purtroppo, non è stato scongiurato. Sono mortiGalimberti eStefanelli, la coppia di di alpinisti italianisulda sabato scorso. Il Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix ha trovato idel 53enne di Como e della 41enne genovese. Sono stati rinvenuti a 4.500 metri di quota, nella zona del “Mur de la Cote, un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta delsul versante francese. I soccorritori, poche ore dopo hanno trovato anche idei due alpinisti coreani, che si trovavano in due cordate differenti.Stefanelli nel 2020 aveva terminato la specializzazione in medicina interna al dipartimento di Scienze della salute dell’Università di Genova.