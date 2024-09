Del Piero Zidane Savicevic | ecco il podcast Gol da Campioni

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 10 settembre 2024) IlGol dain rampa di lancio. Un Gol in una finale di Champions League non è soltanto il momento culminante di una stagione perfetta, è un gesto che rimane nella storia. La cosa straordinaria è che non serve che il gol sia spettacolare per diventare iconico, serve solo che sia “quel” gol che i tifosi stavano aspettando. Proprio per far rivivere i momenti più emozionanti della storia della Champion Leagueè on-air in queste ore è in partenza ilGol dain 10 puntate, ideato e prodotto dall’Audio Factory Dre fruibile su tutte le piattaforme di streaming audio – Spotify, Spreaker, Apple, YouTube e Amazon Music. Uno storytelling appassionante e immersivo, con uno speaker d’eccezione, Raffaele Tovazzi, filosofo esecutivo e Direttore di Dr