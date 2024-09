Decreto liste d’attesa la Toscana pronta a impugnare la legge del ministro Schillaci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La Regionea presentare ricorso alla Corte costituzionale contro ilin sanità voluto dalOrazio, e convertito ina fine luglio di quest’anno. La giunta regionaleha dato mandato al presidente Eugenio Giani di presentare il ricorso, che dovrebbe essere portato alla Consulta nel giro di 15-20 giorni secondo quanto si apprende dalla Regione. La norma finale prevede l’istituzione presso l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di una piattaforma nazionale per leper monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni, regione per regione. Prestazioni che andranno comunque garantite anche attraverso l’apertura a centri privati accreditati o convenzionati.