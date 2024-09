De Laurentiis | Orgoglioso dei 20 anni al Napoli Percorso vincente in Italia e Europa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024) Aurelio Defesteggia 20alla guida del: dalla Serie C allo scudetto, passando per 15di coppe europee. Conte simbolo delle ambizioni future. Vent’fa, Aurelio Deraccoglieva le ceneri di unfallito. Oggi, 10 settembre 2024, il patron azzurro celebra unversario che sa di rinascita e trionfo. “È con orgoglio che festeggio questi primi 20di straordinario cammino”, scrive Desu X, “come Presidente e proprietario del, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare ine incon un. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo.” Dal baratro della Serie C al tetto d’, ildi Deha riscritto la sua storia.