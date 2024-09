Da Battista a Lillo e Greg riparte la stagione del Teatro Olimpico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) –dal 19 settembre la nuovadel: 39 spettacoli di cui 14 in abbonamento per una programmazione che spazia dalle rappresentazioni più tradizionali alle più innovative, attraversa la danza, il musical, la musica e arriva alla comicità, da quella più classica alla più irriverente. Un palco da sempre attento alla nuova scena e ai nuovi talenti, con uno sguardo internazionale e vigile sui rapidi cambiamenti della società. “Nel comporre unala prima esigenza è quella di scegliere un criterio”, spiega il direttore artistico delLucia Bocca Montefoschi. “Quest’anno abbiamo costruito insieme spettacoli che si possano in qualche modo considerare una collana di pietre preziose, ognuno con una sua luce, un suo colore e un suo splendore.