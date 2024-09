Corte federale di Appello calcioscommesse | ecco la sentenza per Pastina Forte Brignola e Letizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLadiha emesso lasul ricorso presentato dalla Procura della Figc contro il proscioglimento in primo grado dei calciatori Gaetano(svincolato) ed Enrico(Catanzaro) e in merito alle richieste degli avvocati di Francesco(nove mesi di stop, ora di proprietà dell’Ascoli) e del giallorosso Christian(due anni) contro le squalifiche comminate dal TribunaleNazionale. La vicenda, come noto, riguarda un presunto caso diche ha visto coinvolti i quattro calciatori che all’epoca indossavano tutti la maglia del Benevento mentre ora l’unico sotto contratto con il club di via Santa Colomba è