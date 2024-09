Brasile il Ct Dorival Junior | Arriveremo in finale ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Con la vittoria contro l’Ecuador, ilha spezzato la striscia di tre sconfitte consecutive (risalenti al 2023) nella fase sudamericana di qualificazione ai2026. Alla vigilia del match contro il Paraguay, il Ct verdeoroha promesso ai tifosi che la versione della Selecao alla rassegna iridata sarà radicalmente diversa. “Se riusciremo a riconquistare i tifosi? Non ho dubbi e potete aspettarvi che saremo inal Mondiale. Mi assumo la responsabilità”, le sue parole. “Come squadra stiamo trovando la nostra strada, siamo forti nel recupero palla, nel ripiegamento dopo aver perso palla e nelle transizioni. Siamo più aggressivi in ??questa ripresa. Come squadra credo che ci siamo evoluti, ma ci mancano ancora dei dettagli nei pressi dell’area avversaria”, ha aggiunto. “Non ha senso illudere i tifosi, non saremo spettacolari dall’oggi al domani.