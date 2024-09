Boccia? Ha usato Sangiuliano per | Mauro Corona la inchioda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) L'intervista a Maria Rosaria, prevista per stasera a È sempre Cartabianca, sembra essere saltata. A darne notizia è stata Bianca Berlinguer, che in apertura di puntata ha spiegato che l'influencer dell'affaireha deciso di dare forfait. La giornalista del programma di politica e di attualità di Rete 4 è allora passata al colloquio a due con il suo ospite fisso. L'alpinista, pronto a dire la sua sui temi caldi del momento, è intervenuto in prima battuta sul caso che continua a tenere banco, quello che ha portato l'ormai ex ministro della Cultura a dimettersi. La vicenda "sarà presto dimenticata?", ha domandato Berlinguer al suo interlocutore. "No, non credo che possa finire qui. È pasto, mangime prezioso per i telegiornali, per le trasmissioni come la nostra. Non può finire così", ha risposto, più in forma che mai.