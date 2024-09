Atletica I reggiani brillano ovunque Serra da record nella 5 km di marcia Messori super nei 100 a Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Numerose le gare d’dello scorso week end. Iniziamo daper dire che nel Trofeo Crotti Ruggeri è rientrata dopo un anno d’assenza dovuta a infortuni Giulia Guarriello, prima sui 100 hs. in 14’’08. Non è un tempone, ma il ghiaccio è rotto e si può solo migliorare. Andreavince i 100 in 10’’95, l’allievo Alessandro Casoni è terzo sugli 800 in 1’52’’03. Thomas Algeri vince i 110 hs. junior in 14’’27, Benjamin Nyanney è secondo nel lungo con m 6,71. Lucia Cantergiani s’impone sugli 800 in 2’14’’25, Giulia Tonioni sui 2000 siepi allieve in 7’54’’44. A Correggio si è disputato il Trofeo Galeotti, con diverse gare atipiche. Iniziamo dal miglio, in cui la Promessa Elena Fontanesi della Self Montanari e Gruzza (società organizzatrice) ha stabilito il nuovoregionale di categoria in 5’01’’70, giungendo poi anche quarta sui m 500.