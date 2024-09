Anziana ruba il portafoglio a un giovane immigrato | lui la perdona e ritira la denuncia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Teramo - In un sorprendente ribaltamento dei ruoli, una donna di 74 anni sottrae una unin un locale, ma il gesto vieneto. In un episodio che ha rovesciato gli stereotipi, una donnadi 74 anni è stata identificata come l'autrice di un furto ai danni di unin un locale. Solitamente, nell'immaginario collettivo, si tende ad associare tali reati ai giovani, in particolare agli stranieri, ma questa volta le parti si sono invertite. Il furto è avvenuto in un esercizio pubblico, dove ilsi è accorto della sparizione del suoe ha immediatamenteto l'accaduto ai Carabinieri. Le forze dell'ordine, grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riuscite a risalire rapidamente alla responsabile del gesto.