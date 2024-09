92enne schiaccia acceleratore al posto del freno e uccide bimba di 7 anni | la rabbia dei genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Tragedia a Miami, in Florida, dove una bambina di 7è stata investita e uccisa da un’auto mentre camminava sul marciapiede insieme alla madre. L’incidente, avvenuto il 2 settembre, è stato causato da un’anziana automobilista di 92che, mentre cercava di parcheggiare, ha confuso il pedale delcon quello dell’, facendo accelerare improvvisamente il suo suv e travolgendo la piccola. La bambina stava passeggiando con la madre, dirigendosi verso una farmacia, quando l’auto è salita sul marciapiede,ndo la piccola contro un muro. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, la bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e, dopo quattro giorni di coma, è deceduta venerdì scorso, poco prima di compiere otto