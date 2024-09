Villa Burba diventa set di film sulla sua storia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) La “Nuova accademia di cinema“ sceglie la città di Rho e in particolareper alcuni corsi che porteranno alla realizzazione di un documentario sui restauri. Il complesso architettonico di fine ’600, con il suo parco storico, sarà raccontato attraverso video realizzati dagli studentisuae i recenti restauri. L’offerta formativa, con posti gratuiti per i rhodensi, prevede un corso sperimentale di documentario, dal 23 settembre al 20 ottobre, per un totale di 45 ore, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli studenti, guidati da esperti, realizzeranno cinque mini-documentari di due minuti ciascuno su, imparando tecniche di sceneggiatura, regia, ripresa e montaggio.