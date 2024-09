Uomini e Donne Martina De Ioannon viola le regole imposte ai tronisti e rischia grosso? Il gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 9 settembre 2024)Degià un provvedimento da parte della redazione didopo essere diventata tronista di. La ragazza romana, infatti, dopo essere stata presentata in studio come la nuova protagonista del trono classico 2024-2025 è tornata sui social in maniera del tutto inaspettata, visto che in genere inon possono farlo e sarebbero tenuti a disattivare i loro profili e a non mostrarsi pubblicamente. InveceDeè apparsa felice e sorridente in alcune Stories su Instagram pubblicate dalla sua amica Jenny Guardiano, con la quale ha trascorso una giornata insieme dopo aver legato tantissimo durante Temptation Island 12.