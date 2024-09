Un brevetto per estrarre i prodotti naturali dal cibo cestinato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)dalle risorse che altrimenti non verrebbero utilizzate. Farlo nell’ottica dell’economia circolare, in modo sostenibile, senza inquinare. Prendete ad esempio una buccia d’arancia. O di melagrana, con anche tutti i semi che ha all’interno. Ecco, grazie alle ricerche del Cnr e aldella startup toscana HyRes, utilizzando una tecnologia abilitante basata sulla cavitazione idrodinamica controllata, i principi attivi vengono recuperati. "Così diciamo basta agli sprechi immensi", spiega Francesco Meneguzzo (nella foto sopra) del Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche –. Insieme a Lorenzo Albanese e Mauro Centritto ha inventato questo processo. Poi Luca Tagliavento, ex studente Luiss, ha deciso di brevettarlo, creando la startup HyRes nel febbraio del 2022, operante a Firenze.