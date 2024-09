Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio primi danni del maltempo in campagna dove Viggiano allerta meteo di colore arancione tragedia sfiorata a Napoli Dov’è il forte vento questa mattina ha causato il crollo di un grosso albero a via Bernini una strada dove di auto è costante le altreci portano all’estero un sospetto drone ha colpito un palazzo a Maria nel nord di Israele era riferito il Times of Israel precisando che sul posto si trovano equipe mediche squadre di soccorritori sebbene al momento non si registrano feriti in precedenza nella zona erano scattate le sirene d’allarme per una sospetta infiltrazione di un drone lanciato dal Libano le forze russe hanno bombardato la città di Nico po’ nel oblak dito grosso incidente una ragazza di 16 anni e prendo altre tre persone lo ha riferito il governatore Terry e la Russia ...