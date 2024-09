Ucraina Meloni e il dilemma armi contro la Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sulle limitazioni di impiego dellea Kyiv, la parola finale spetta alla presidente del Consiglio Giorgia. Anche se non lo dice esplicitamente, è questo il punto centrale che emerge dall’intervista rilasciata alla Stampa dall’Alto Rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell. Il giorno prima, intervenendo a Cernobbio, lo stesso Borrell si era espresso polemicamente sulla posizione di Roma, chiedendo retoricamente perché il nostro Paese non permetta alle forze armate ucraine di impiegare il materiale da noi fornito per colpire bersagli siti in territorio russo. Riprendendo con toni più marcati la linea espressa in modo più diplomatico dal presidente ucraino,7 Volodymyr Zelensky, intervenuto a sua volta a Cernobbio (dove ha anche avuto modo di incontrarsi in un bilaterale con).