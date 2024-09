Trevisani | Thuram merita il premio di miglior giocatore di agosto Fattore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Marcusè stato uno dei calciatori più incisivi del mese di, in Serie A. Secondo il giornalista Riccardo, il franceseildidel mese di. LA SCELTA – Riccardonon ha dubbi: Marcusdi essere scelto comedel mese di. A Radio Sportiva il giornalista ha così motivato il suo punto di vista in merito: «capocannoniere, realizzazione straordinaria. Che esplosione la sua. Ha fatto il 50% dei gol della squadra, è tanta roba per non dargli ildidel mese. Coco ha iniziato benissimo col Torino, ma per meil francese per quanto fatto nelle prime tre gare della Serie A».e il rendimento super nel primo mese di Serie A! PRIME PARTITE –è il mattatore delle prime tre sfide di Serie A dell’Inter.