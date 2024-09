Shia LaBeouf scatta per provocare la rissa fuori da un bar | il video girato da un passante diventa virale sui social Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Attimi di tensione per. Il noto attore, celebre per il suo ruolo da protagonista in alcuni film della saga Transformers, è stato avvistato durante un litigio con alcuni uomini all’esterno di un bar. Èa Edimburgo, in Scozia, dove laè stata solo sfiorata, anche grazie all’intervento di due uomini che hanno bloccato il 38enne, evitando, dunque, che degenerasse. Unha ripreso la scena con il suo smartphone. Nella clip, infatti, si vedeaggredire verbalmente e con toni accesi il gruppo di uomini intorno a lui. Poi ha gettato a terra il berretto e ha alzato i pugni in segno di sfida. A quel punto, si è reso necessario l’intervento di alcuni presenti, che hanno evitato che un semplice alterco sfociasse in unada bar. Fortunatamente, poi, la situazione si è risolta, con l’attore che si è defilato dal resto del gruppo.