Sergio Ruocco rientra nella villetta di Terno | Mi piacerebbe tornare a vivere qui voglio almeno provarci

(Di lunedì 9 settembre 2024)d’Isola (Bergamo), 9 settembre 2024 – Il ritorno didid'Isola. Le sei del pomeriggio sono trascorse da pochi minuti quando la Scirocco bianca del compagno di Sharon Verzeni supera il cancello e imbocca lo scivolo che porta al garage dellaal numero 28E, in via Mario Merelli, ad'Isola. Qualche minuto e poi e compare. Ha poco tempo, c'è un impegno che lo chiama in un paese vicino. È il primo giorno di un ritorno definitivo a? "Tornerò definitivamente la settimana prossima", è la sua risposta.Nel villino diha trascorso tre anni. Dal 30 luglio, subito dopo l'omicidio di Sharon, ferita a morte con quattro coltellate da Moussa Sangare, è ospite della famiglia della fidanzata, a Bottanuco.